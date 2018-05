Fifa 19 avrà la Champions League, ecco tutte le novità

La EA Sports sembra aver messo a segno un colpo da manuale, che in vista della nuova stagione calcistica potrebbe sbaragliare definitivamente la concorrenza. Per l’uscita di Fifa 19 manca ancora qualche mese, ma, tra rumors e annunci ufficiali, ci sono alcune succose novità che metteranno ai fan del gioco un’immensa voglia di accaparrarsi il nuovo titolo della longeva serie calcistica.

Sembra proprio che tra le novità previste in Fifa 19 ci sarà l’introduzione delle licenze UEFA relative alle competizioni europee per club. Se dal 2008 ad oggi, Europa League e Champions League sono state un’esclusiva di Konami e del suo PES, dall’anno prossimo le due competizioni sbarcheranno ufficialmente sul titolo di Electronic Arts. La UEFA e l’azienda giapponese, sembra, hanno deciso di non rinnovare il loro accordo, lasciando le licenze in mano a EA Sports.

L’arrivo della Champions League su Fifa 19 è una novità attesissima dai videogiocatori, che potranno in questo modo godere di un’ulteriore iniezione di realismo all’interno del loro titolo, magari con la presenza delle maglie speciali utilizzate dai club durante le competizioni europee. È anche vero che le licenze non sempre servono a smuovere il mercato. Basti pensare ai primi PES, ai quali mancavano addirittura i nomi originali di squadre e giocatori.

Per Fifa 19 novità a non finire: non solo la Champions, ma anche altre competizioni

Ma EA Sports non si ferma qua, e le novità di FIFA 19 sono sempre di più. Innanzitutto, c’è da dire che il titolo uscirà tra il 1° luglio e il 30 settembre. Quanto alle competizioni, accanto a Champions League ed Europa League dovrebbero fare la loro comparsa alcuni nuovi campionati, tra cui probabilmente quello cinese. C’è addirittura qualche rumor che vuole l’introduzione della Serie C Italiana.

Quanto all’aspetto prettamente ‘estetico’ del brand, Fifa 19 dovrebbe essere il primo gioco a smettere di uscire sulle console di vecchia generazione. Sarà quindi pubblicato per PS4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch, ma non più per PS3 e Xbox 360. Per quello che riguarda invece la copertina, pare proprio che, con Messi passato a PES, il nuovo volto di Fifa 19 sarà quello di Cristiano Ronaldo. Tuttavia, si parla anche di Mohamed Salah.

