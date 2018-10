Fifa 19, pro player bannato dal gioco: spiazzante la sua reazione

Oggi vi raccontiamo la storia di un player professionista di FIFA 19 che, in seguito a un ban da parte di EA Sports, ha deciso di abbandonare il gioco. Lui si chiama Kurt Fenech, alias Kurt 0411, ed è originario di Malta. Il suo nome è diventato popolare, oltre alla partecipazione a diverse competizioni ufficiali di Fifa, grazie alle sue ‘feroci’ critiche su Electronic Arts e la sua politica.

Dopo 2 mesi di ‘stop’ dal gioco per aver ricevuto un ban dalla casa produttrice, il pro player ha fatto sapere attraverso un video sul suo canale YouTube, che avrebbe lasciato il mondo di FIFA. Di tutta risposta EA Sports ha spiegato che Kurt è stato bannato per aver violato le regole di condotta imposte dall’azienda. Naturalmente il giovane maltese non crede a queste motivazioni e pensa che la ragione reale sia un’altra.

Secondo Kurt, infatti, EA si sarebbe presa una rivincita sul giocatore a causa delle sue ripetute critiche nei confronti del gioco e della casa produttrice. Il ragazzo ha dichiarato che i suoi non erano ‘attacchi’ ma moniti costruttivi per aiutare Electronic Arts a migliorare il titolo. Il pro player ha deciso inoltre di chiedere l’opinione di un legale per capire come venir fuori da questa situazione.

Come andrà a finire? Kurt tornerà a giocare con FIFA 19?

HF4 | 29-10-2018 08:30