Fifa 19, la novità delle tattiche dinamiche: ecco come funzionano

Tra le novità introdotte da Fifa 19 arrivano le tattiche dinamiche. Si tratta di un nuovo sistema di controllo degli schemi che, pur in un gioco sempre fedele a sé stesso, offre una versione migliorata dell’esperienza videoludica. Un elemento che – rispetto alle vecchie versioni del titolo EA Sports– preme ancora di più l’acceleratore su due caratteristiche fondamentali quali il realismo e l’autenticità.

Su Fifa 19 tattiche dinamiche e Game Plan innovano ancora l’esperienza di gioco

Il nuovo sistema di gestione delle tattiche è semplicissimo da usare, al punto che sembrano non esserci problemi né durante la fase d’impostazione che nel pratico utilizzo all’interno di una partita. Con le tattiche dinamiche – e con gli innovativi Game Plan – si può così cambiare l’aggressività dello stile di gioco della propria squadra a match in corso, passando dal più difensivo al più offensivo con una semplice pressione del pad e senza la necessità di tornare al menù.

Una mossa che fa sì che i giocatori controllati dal computer mutino immediatamente il proprio approccio alla partita, osservabile immediatamente grazie ad un radar di controllo. Stile di gioco e mentalità possono essere così adattati ad ogni eventualità, accompagnati ovviamente da una gestione minuziosa dei moduli di gioco e delle posizioni dei giocatori sia nelle fasi attive dei match che sui calci piazzati.

Inutile dire che in Fifa 19 le tattiche dinamiche possono essere personalizzate in ogni maniera possibile ed immaginabile, tramite un dettagliato menù. Secondo EA Sports si tratta di uno strumento volto a rendere i match ancora più avvincenti, trasformando le ormai classiche sfide di Fifa in vere e proprie partite a scacchi tra i videogiocatori. Individuare lo stile di gioco del proprio avversario, infatti, può spostare il confronto sul piano tattico, rendendolo ancora più avvincente.

HF4 | 02-08-2018 14:30