FIFA, è il calciatore da record: sempre presente dal 1996 ad oggi

Ogni stagione che passa, FIFA è un must per tutti gli appassionati di calcio videogiocato. Sono in tantissimi i gamer che possiedono tutte le copie del gioco sin dai tempi dello storico FIFA International Soccer, sebbene i calciatori “veri” con le tanto amate e discusse caratteristiche abbiano fatto la loro prima comparsa ‘solo’ nella terza edizione, FIFA 96. Da allora ad oggi, però, soltanto un giocatore è stato presente in tutte le edizioni.

Fino a un paio di stagioni fa questo misterioso personaggio condivideva il suo record con Francesco Totti, ma dopo il sofferto ritiro del Pupone si può affermare con certezza che sia lui l’unico calciatore presente in tutte le edizioni di FIFA. Si tratta di un attaccante giapponese, noto anche in Italia per aver vestito la maglia del Genoa: Kazuyoshi Miura.

Fifa: il calciatore sempre presente è Kazuyoshi Miura

Ai tempi di FIFA 96 – uscito su Sega Mega Drive, Super Nintendo, PS1 e PC – Miura non era però così giovane come si può pensare. Classe 1967, all’epoca aveva già 29 anni ed era nella rosa del Verdy Kawasaki. Oggi, che di anni ne ha ben 51, continua a giocare in patria, dove milita nello Yokohama FC, nella J2 League (la serie B giapponese) sin dal 2006.

Da calciatore, Miura ha disputato ben 33 stagioni da professionista, giocando non solo in Patria e in Italia, ma anche in Brasile, Croazia e Australia. Ha anche vestito la maglia della nazionale nipponica dal 1990 al 2000, segnando 55 gol in 89 presenze e vincendo la Coppa D’Asia 1992. Nonostante l’età, sembra non avere alcuna intenzione di smettere. E chissà, magari il suo obiettivo è continuare a comparire nei videogiochi di FIFA ancora a lungo…

HF4 | 04-10-2018 13:00