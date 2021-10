FIFA cambia nome? EA Sports verso la svolta: "Stiamo portando avanti l'idea"

E’ da poco uscito e sta già facendo registrare record su record di vendite, complice anche la svolta nel destino di PES, divenuto ora Efootball: sulla scia di quest’ultimo, però, FIFA potrebbe cambiare nome, mantenendo lo stesso spirito di sempre.

“Siamo molto orgogliosi del gioco di quest’anno. Siamo solo all’inizio del nostro viaggio con voi quest’anno, ma siamo anche concentrati su dove andremo. Siamo qui per creare le migliori esperienze possibili per i tifosi di calcio di tutto il mondo. Per farlo, iniziamo ascoltando i nostri giocatori”, ammette EA Sports.

Numeri record, si diceva, per quel che riguarda gli utenti di FIFA dal giorno del lancio.

“Dal lancio, abbiamo già avuto 9,1 milioni di giocatori che si sono uniti al gioco, 7,6 milioni di squadre Ultimate Team create e 460 milioni di partite giocate”.

Il cambio del nome di FIFA, comunque, sulla scia di quanto accaduto a PES, non è un’ipotesi remota, stando a quanto ammette EA Sports.

“Guardando avanti, stiamo anche portando avanti l’idea di rinominare i nostri giochi di calcio EA SPORTS. Questo significa che stiamo rivedendo il nostro accordo relativo ai diritti di denominazione con FIFA, che è separato da tutte le altre nostre partnership ufficiali e licenze nel mondo del calcio. Il futuro del calcio è molto grande e luminoso. Non vediamo l’ora di creare il futuro del calcio con voi”.

07-10-2021