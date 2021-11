FIFA, stasera può cambiare la vetta del ranking: attenzione a Belgio e Brasile

16-11-2021 16:40

Sono in molti a chiedersi come sia possibile che il Belgio, una nazionale che a livello di grandi trofei non ha mai vinto nulla (se non l’Olimpiade di casa nel 1920, ma di certo niente negli ultimi anni) sia ancora prima nel ranking FIFA. La risposta sta nell’incredibile costanza di risultati che i Diavoli Rossi hanno dal 2016, ovvero dall’avvento di Roberto Martinez in panchina. Da allora, ha raccolto una media di 2.48 punti a partita frutto di 50 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte (per un totale di 64 incontri). Ecco cosa ha fatto la differenza fino ad ora e ha spinto in cima alla classifica FIFA.

Questo però potrebbe cambiare da stasera, col Brasile che insidia da vicinissimo il primato del Belgio. Come riportano diversi media belgi, infatti, la partita contro il Galles sarà decisiva: i Red Devils manterrebbero sicuramente il primato solo in caso di vittoria, mentre in caso di sconfitta o di pareggio bisognerà guardare al risultato del Brasile, impegnato nella difficile sfida contro i rivali di sempre e distante solo sei punti nel ranking. In caso di vittoria brasiliana e di contemporaneo pareggio o sconfitta del Belgio, sarebbero i verdeoro ad essere in vetta.

In caso di parità nel match che si disputerà stanotte, il Brasile otterrà la vetta solo se il Belgio dovesse cadere contro Ramsey e soci.

