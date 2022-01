17-01-2022 21:08

Robert Lewandowski ha vinto il premio Fifa The Best: l’attaccante polacco dopo le polemiche per il mancato Pallone d’Oro questa volta riesce a battere Lionel Messi. Terzo posto per Mohamed Salah.

A sorpresa il numero uno della Nazionale Gigio Donnarumma non è stato premiato come miglior portiere dell’anno, che è invece andato all’estremo difensore del Chelsea Edouard Mendy. Per Gigio solo il contentino della Top 11.

