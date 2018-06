FIFA18: si può giocare gratis, ma solo per pochi giorni ancora

EA Sports ha voluto premiare i suoi fan con un dono speciale: FIFA18 sarà infatti disponibile gratuitamente per tutti i player appassionati del titolo, in una versione di prova valida fino alle 7 del mattino del prossimo 16 giugno. Ancora qualche giorno per approfittare di questa occasione per giocare con la nuovissima modalità “Coppa del Mondo” e soprattutto scoprire nuove funzionalità: modalità, team, kit, volti dei giocatori e tanto altro ancora.

La prova è gratuita per tutti quelli che possiedono FIFA18. Tuttavia, nella modalità Coppa del Mondo, non è necessario aver acquistato precedentemente il gioco. Come fare? Potete scaricare la versione di prova (cliccando qui) su PlayStation 4, Xbox One e PC su Origin Store.

“Volevamo catturare il torneo, volevamo catturare Ultimate Team e la competizione, l’emozione che ne deriva. E dare ai giocatori la possibilità di interagire e competere effettivamente per il trofeo della Coppa del Mondo” ha dichiarato Andrei Lazarescu, produttore della Coppa del Mondo FIFA 18.

Non rimarrete delusi, dunque, dalla versione di prova, che mantiene tutti gli elementi di FIFA18, dall’Ultimate Team alla classica ‘modalità carriera‘ o a quella ‘viaggio‘ con Alex Hunter. Nella modalità “Coppa del Mondo” ci sono 32 nazioni, presenti nel torneo di questa estate, e tutti i nuovi kit con qualche nuovo giocatore. Non solo. Anche una grafica migliore per rendere sempre più realistico il gioco, con una maggiore qualità dei filmati che riproducono l’atmosfera del giorno della partita o il momento del sollevamento del trofeo, nonché il tifo della folla e l’entusiasmo dei fan.

Che state aspettando, non morite dalla voglia di provare la versione gratuita di FIFA18?

HF4 | 14-06-2018 10:46