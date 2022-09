FIFA23: svelati i giocatori più migliorati. Quattro sono della serie A

14-09-2022 13:15

L’uscita di FIFA23 è oramai imminente, ma le prime novità già sono state svelate. Tra queste ecco i 25 giocatori che hanno subito i migliori upgrade nelle loro statistiche. Ci sono anche quattro giocatori del nostro campionato.

Tutti i giocatori del nostro campionato

EA Sports ha svelato i 25 giocatori più migliorati rispetto allo scorso anno che compariranno in FIFA 23. Importante upgrade per quattro giocatori del nostro campionato: Nicolò Casale, giovane difensore della Lazio che con un rating di 76 si porta a casa un +12 complessivo. E’ il quinto giocatore più migliorato del gioco! In top10, nono in classifica troviamo Wilfried Singo, ala a tutta fascia del Torino che grazie al suo 76 totalizza un +10 complessivo. Pierre Kalulu, uno dei giocatori rivelazione del Milan campione lo scorso anno, si trova in top12 grazie al suo 78 di valutazione, +9 rispetto alla passata stagione in game. Chiude la classifica italiana in ventunesima posizione Davide Frattesi, centrocampista del sassuolo, che migliora di +8 la propria valutazione portandola a 77.

La classifica si aggiunge ai rating già divulgati finora, che comprendono i migliori ventitré calciatori mondiali di tutto il gioco. Ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Google Stadia. Ecco la classifica completa: