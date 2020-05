Figc apre inchiesta su caso Lotito-Zarate

Il servizio d'inchiesta de Le Iene su presunte irregolarità nelle modalità di pagamento di Zarate, da parte del patron della Lazio Lotito, nel lontano 2008, sta facendo discutere molto. La Lazio, attraverso le parole di De Martino, responsabile della comunicazione della squadra biancoceleste, ha parlato, a Lazio Style Radio, di "Attacchi inaccettabili".

Intanto la Procura della Figc ha deciso di aprire un'inchiesta sul caso Lazio-Zarate. Al momento il servizio non è stato ancora mandato in onda. Se non ci saranno novità sostanziali, verrà trasmesso il prossimo 2 giugno.

SPORTAL.IT | 27-05-2020 08:59