Figc battuta, niente squalifica per Mazzarri

Il Torino batte ancora la Federcalcio.

La Corte Federale di Appello ha infatti definito “inammissibile” il ricorso per revocazione presentato dal presidente federale, Gabriele Gravina, contro la revoca della squalifica di Walter Mazzarri, che era stato fermato per un turno dopo l’espulsione subita contro il Parma, prima che il ricorso presentato e vinto dai granata abbia fatto cancellare il provvedimento, permettendo all'allenatore toscano di sedere regolarmente in panchina contro il Napoli.

Questo il comunicato del club granata: "La Corte Federale d'Appello pronunciandosi definitivamente sul reclamo per revocazione proposto dal Presidente Federale, lo ha dichiarato inammissibile. Pertanto il tecnico granata Walter Mazzarri sarà regolarmente in panchina a Udine domenica prossima".



SPORTAL.IT | 15-10-2019 20:32