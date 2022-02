Figc: Terracciano commissario ad acta per statuto Lega A dal 26 febbraio

16-02-2022 13:46

Il consiglio della Figc ha nominato il professore di diritto amministrativo Gennaro Terracciano commissario ad acta per adeguare lo statuto della Lega di A. La Lega avrà quindi altri nove giorni effettivi per adeguare lo statuto autonomamente. Il 23 febbraio è in calendario la terza chiamata per eleggere il presidente di Lega dopo le dimissioni di Dal Pino.

Sentita la relazione della Lega – e in particolare del vicepresidente di A Luca Percassi – la Federcalcio su proposta del presidente Gabriele Gravina ha deciso di far entrare nel pieno delle sue funzioni il commissario a partire dal 26 febbraio, e con termine del suo incarico il 15 marzo. Nello spirito di collaborazione che è emerso oggi, la Lega avrà quindi altri nove giorni effettivi per adeguare lo statuto autonomamente proseguendo il lavoro iniziato dall’assemblea di martedì.

OMNISPORT