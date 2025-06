Scommesse: Vogliacco del Genoa assolto dal tribunale Figc, condanne per altri due ex Benevento   

La Corte Fedrale ha prosciolto il difensore e Di Serio, multe e squalifiche invece per i vecchi compagni di squadra Agnello e Perlingieri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Due assoluzioni e due condanne: questa la sentenza del Tribunale Nazionale Federale della Figc sul caso scommesse scoppiato relativo agli ex giocatori del Benevento: tra loro anche Alessandro Vogliacco, difensore di proprietà del Genoa, che è stato prosciolto.

Scommesse, Vogliacco assolto dal Tribunale federale

Si è chiuso con la sentenza di oggi il processo avviato dal Tribunale Nazionale Federale riguardante la violazione del divieto di scommettere per i tesserati della Figc posta in essere da alcuni giocatori del Benevento nella stagione 2021/22. Tra loro anche il difensore del Genoa Alessandro Vogliacco, passato in prestito al Parma nello scorso gennaio, prima di fare ritorno al club rossoblù. Il centrale è stato assolto insieme all’attaccante Giuseppe Di Serio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La posizione di Vogliacco

Le posizioni di Vogliacco e Di Serio erano state presentate dalla stessa procura federale come le meno gravi nell’ambito del procedimento: secondo l’accusa, che ha comunque chiesto una sanzione minima, i due giovatori avevano scommesso su due partite del campionato Primavera e alcune dei campionati esteri.

Le condanne del processo Benevento bis

Il processo “Benevento bis” è finito invece con una dura condanna per Emanuele Agnello e Francesco Perlingieri, compagni di squadra all’epoca di Vogliacco al Benevento. Agnello, oggi svincolato, è stato punito con una squalifica di anno e con una multa di 5mila euro. Più dura la pena per Perlingieri, che secondo l’accusa avrebbe effettuato qualcosa come 527 scommesse nel corso di una stagione. Il giocatore, che quest’anno ha giocato in Promozione con la Virtus Pompei, è stato condannato a tre anni e 50 giorni di squalifica e ad una salatissima multa di 28 mila euro.

Gli altri tesserati coinvolti nell’indagine

Hanno invece evitato il processo altri tesserati coinvolti nell’indagine: si tratta del magazziniere del Benevento Ernesto Addazio – l’uomo che avrebbe gestito i conti da cui partivano le scommesse dei calciatori – e dei giocatori Marco Sau, Guido Davì, Daniele Altobelli e Pietro Martino. Tutti loro hanno optato per il patteggiamento, mentre la posizione di un altro calciatore, Dejan Vokic, è stata stralciata a causa di un difetto di notifica che ha fatto slittare l’udienza al 15 luglio.