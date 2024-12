Figlia Maradona a concerto band amica di Diego emoziona tutti con una sorpresa: delirio tra il pubblico

Dalma è stata la guest star all'esibizione dei Los Piojos, un gruppo rock argentino che ascoltava da piccola grazie alla passione del Pibe de oro

E’ stata una serata di emozioni e passione per Dalma Maradona, la primogenita di Diego, e per tutti i presenti quella vissuta all’Estadio Unico di La Plata, dove dopo 15 anni di assenza dalle scene si è esibito il gruppo rock dei Los Piojos, una delle band più iconiche della musica argentina e che era apprezzatissima dal Pibe.

Il clou del concerto

Per la figlia maggiore di Diego ha significato molto più di un semplice recital. Suo padre è sempre stato legato alla band – avendo un buon rapporto con il leader Andrés Ciro Martínez – e faceva sentire le canzoni alle sue figlie fin dalla tenera età. Il clou del concerto durante la canzone “Fumigator”, quando Dalma è salita sul palco indossando una maschera. Alla fine della canzone, la figlia del Diez ha rivelato la sua identità davanti a uno stadio gremito. La reazione è stata immediata: un’ovazione assordante e il famoso coro: “Marado, Marado, Marado”, una delle hit della band.

Poco dopo essersi tolta la maschera, Dalma ha tirato fuori un regalo per Ciro Martínez: una maglia di Diego ai tempi del Napoli, quella dell’anno dello scudetto con lo sponsor Buitoni, con il numero 10 sul retro. Il cantante e leader dei Los Piojos non ha potuto fare a meno di mostrare la sua emozione, battendosi il petto all’altezza del cuore per mostrare il suo sentimento, ed entrambi hanno iniziato a saltare al ritmo di: “Chi non salta è un inglese”.

Il rapporto tra Maradona e Los Piojos

Il legame tra Maradona e Los Piojos negli anni ’90, quando la band compose “Maradó” in omaggio all’idolo argentino dopo la controversa eliminazione dell’Argentina dai Mondiali del 1994 con la squalifica per doping del fuoriclasse. Prima di pubblicarlo, il manager della band inviò una cassetta al calciatore, che die la sua approvazione. La canzone è stata inclusa nell’album 3er Arco. Nel 2001, durante la partita d’addio di Maradona, Ciro partecipò all’evento e ricevette in regalo le ultime scarpette che Diego indossava, che appendeva al microfono ad ogni spettacolo. Ma l’incontro indimenticabile è avvenuto nel 2005, allo stadio Obras Sanitarias, durante un recital di Los Piojos.

Quella notte, Maradona apparve nel bel mezzo dello spettacolo, proprio mentre la band si preparava a suonare “Maradó”. Prima di un’ovazione assordante, Diego è salito sul palco, ha salutato il pubblico e ha lasciato un ricordo indimenticabile: ha palleggiato con un pallone giallo e ha giocato anche con Ciro.