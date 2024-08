Figlia Maradona ringrazia fan del Boca, il Governo replica alle proteste su Diego dei tifosi

Non si placano le polemiche dopo la voluta dimenticanza del portavoce di Milei nella giornata dedicata ai mancini, dopo la manifestazione allo stadio

“Diego, la 12 è con te”. Gli ultrà del Boca hanno reagito così, durante la gara col San Lorenzo, alla provocazione del portavoce del governo Adorni che, in occasione della giornata del mancino, aveva citato tutti tranne Maradona nel ricordare i più celebri argentini di mano o piede sinistro. Cori, inni, striscioni e canzoni per omaggiare il Pibe. Una provocazione che ha portato alla replica di Adorni.

La protesta dei tifosi contro il Governo

“Diego è argentino”, ha ricordato la curva del Boca Juniors che ha anche esposto una bandiera contro Adorni. Il tutto alla presenza di Dalma e Giannina, le due figlie del Pibe. Oggi nella prima conferenza stampa della settimana, il funzionario di La Libertad Avanza ha risposto ai sostenitori di Xeneize.

“Era un equivoco, hanno voluto capire quello che hanno voluto ma fa parte del folklore. Spero che lascino lì la bandiera per l’eternità perché sono del Boca. Inoltre il mio cognome rimarrà sugli spalti, spero per molto tempo”. Nell’intervento per omaggiare i mancini, Adorni avea citato parecchi sportivi, dimenticando volutamente il più celebre, dicendo: “Un saluto a Lionel Messi, Ángel Di María, Emmanuel Ginóbili, Sergio Maravilla Martínez e Guillermo Vilas. Un saluto anche ai grandi musicisti argentini come Gustavo Cerati, Charly García… Grandi mancini che in questi casi hanno contribuito alla grandezza dell’Argentina”. Qualcuno gli aveva ricordato di Maradona ma la reazione era stata ancora peggiore: “Chi?” aveva chiesto Adorni. “Maradona”, gli hanno risposto. “Oh sì, era mancino. Bene, per me è tutto, signori”.

La replica del portavoce Adorni

Adorni oggi ha provato a mettere una toppa, dicendo: “Come ho spiegato, ho fatto solo i nomi dei giocatori contemporanei. Ma ehi, hanno preso la cosa abbastanza sul serio”.

Il messaggio della figlia di Maradona

Dopo aver ascoltato dal vivo i canti che i fan di Xeneize hanno intonato per difendere suo padre, Gianinna Maradona ha pubblicato sul suo account Instagram diversi video della giornata emozionante vissuta a La Bombonera. “Grazie, il Boca è una famiglia. Questo amore è per sempre“, ha assicurato. Subito dopo ha caricato diverse cartoline delle bandiere che sventolavano in aria con il volto di Diego. L’altra figlia, Dalma, in diretta streaming, aveva commentato così la gaffe: “Senti, ti dico una cosa: che ti piaccia o no, conoscono l’Argentina grazie a quella persona che fai finta di non conoscere. Che ti piaccia o no ha rappresentato l’Argentina ed è stato campione del mondo, non puoi negarlo. Puoi fare lo stupido, ma non so cosa intendi. Chiedi a Messi, Ginobili, Di María, cosa pensano del mancino che hai dimenticato”.