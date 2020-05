L'ex campione dell'Inter Luis Figo in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro ha mandato una frecciata al suo ex allenatore Roberto Mancini, per come lo trattò durante un Inter-Liverpool del 2008.

"Farti riscaldare per 85 minuti e giocare solo gli ultimi tre per vedere se scoppi non è normale, una mancanza di rispetto ed educazione. Mancini mi ha umiliato, ho sofferto perché avevo 34 anni, non 20, ho vissuto situazioni che non avrei dovuto".

SPORTAL.IT | 05-05-2020 12:17