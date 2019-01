Filippo Inzaghi: "Deluso e rammaricato"

Filippo Inzaghi ha salutato i tifosi del Bologna dopo l'esonero.

"Si è conclusa un’esperienza professionale molto importante per la mia carriera. Mi dispiace tanto lasciare Bologna, dove, in questi mesi, io e il mio staff abbiamo avvertito grande affetto e stima. Ora dentro me c’è rammarico e delusione per non essere riuscito a evitare la situazione che si è venuta a creare ma ci tengo davvero a ringraziare i tifosi bolognesi per il supporto che ci hanno sempre dimostrato durante questa stagione difficile e sofferta e tutte le meravigliose persone che ho incontrato in questo percorso. Vi auguro con tutto il mio cuore ogni bene per il futuro. Da ora Bologna ha un tifoso in più", ha scritto su Instagram.

SPORTAL.IT | 29-01-2019 18:00