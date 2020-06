Filippo Inzaghi: "Ronaldo mi fa arrabbiare"

Filippo Inzaghi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport parla in vista di Juve-Milan, la partita di Coppa Italia che questa sera riaprirà il campionato di Serie A: "Grande gioia ed emozione. Speriamo che il pallone ci porti serenità. Nel periodo peggiore, quando ogni giorno c’erano tantissimi morti, nessuno aveva voglia di calcio: l’unica esigenza era pregare e sperare. Mi auguro che questa drammatica esperienza serva per far tornare tutti sulla terra anche nel nostro mondo, ridimensionando certe cifre assurde: è il momento di resettare e rendere tutto più umano e normale. Adesso comunque non vedo l’ora di accendere la tv e guardare Juve-Milan".

SuperPippo parla poi di Ronaldo: "Se mi aspettavo diventasse questo goleador? Così straordinario magari no. Lo porto come esempio nel mio spogliatoio perché so come si allena. Però sono un po’ arrabbiato con lui e Messi: grazie a loro, sembra che nelle coppe io e Raul abbiamo segnato poco…".

SPORTAL.IT | 12-06-2020 12:56