Final Eight, Andrea Meneghin: "L'Olimpia è la favorita"

Andrea Meneghin, ex leggenda del basket italiano e ora commentatore è stato ospite, su Radio Basket 108 della trasmissione “Vicini di Banco” e ha parlato della Coppa Italia che inizia giovedì al Forum di Milano.

Rammarico nelle sue parole per la mancanza di pubblico: “Non ci sarà il calore del pubblico, quello che ti spinge a fare le grandi imprese. Lo abbiamo visto nella magia che si era creata nella scorsa edizione a Pesaro e in quella prima a Firenze. Un vero peccato. La speranza è di avere qualcuno presente a palazzo per la fine della stagione”.

E poi sulla favorita, l’Olimpia Milano: “Un quarto proibitivo per l’Unahotels. Milano arriva da un mese di Gennaio positivo, nonostante le sconfitte con Trieste e Villeurbanne. Come organico e profondità l’Armani è assolutamente favorita. Per Reggio sarà fondamentale il recupero di Elegar, per poter rafforzare il reparto lunghi. Sutton? Problemi interni che devono essere risolti, ma non mi pare ci sia una buonissima aria”.

OMNISPORT | 10-02-2021 11:21