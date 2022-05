Finale Conference League: Roma-Feyenoord, formazioni ufficiali

25-05-2022 20:14

Alle 21, a Tirana, in campo Roma e Feyenoord per la finale di Conference League, la prima della storia per la manifestazione calcistica. I giallorossi schierano dall’inizio Mkhitaryan, in dubbio alla vigilia. Slot si presenta con il capocannoniere della Coppa, Desser, autore di 10 reti fino a questo momento (Abraham è a quota 9). Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. José Mourinho.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kucku, Aursnes, Til; Nelson, Dessers, Sinisterra. All.: Arne Slot.

ARBITRO: Kovács (Romania).

ASSISTENTI: Marinescu e Artene (Romania).

IV UOMO: Schärer (Svizzera)

VAR: Fritz (Germania).