Finale Virtus-Olimpia, Baraldi alza subito i toni della polemica

06-06-2022 16:37

Non ha usato toni molto diplomatici Luca Baraldi parlando della serie scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano.

Il CEO delle V nere ha infatti subito voluto mettere in risalto i dibattiti sul metro arbitrale che da giorni stanno animando i social dando la sua versione sull’argomento.

“Dal punto di vista tecnico sono due squadre molto forti, tra le più forti in Europa. Io credo che basti lasciarle giocare, lasciar spazio allo spettacolo. Lo dico perché ho rilevato – sui social – molta preoccupazione della tifoseria per gli arbitraggi” ha affermato Baraldi a TRC.

“Parto dal presupposto che gli arbitri siano in buona fede. Siamo molto attenti, so che arbitrare questo tipo di partite non è facile, ci sono però gli arbitri con l’esperienza giusta e devono anche loro dimostrare, visto che ci sono state polemiche nelle ultime settimane, che hanno riguardato poco la Virtus e più le partite di Milano” ha proseguito quasi piccato il dirigente virtussino, parso poi molto più infastidito dal fatto che il mondo del basket ruoti sempre più attorno a Milano.

“Evidenziamo che stiamo diventando molto Milanocentrici, e qui non c’entra Olimpia Milano. Si è presentato l’allenatore della Nazionale a Milano, oggi la finale scudetto è stata presentata con una conferenza stampa a Milano” ha sottolineato Baraldi.

“Mi risulta ancora – se non hanno cambiato questa notte – che la sede della Lega sia ancora a Bologna, e invece ci si sta spostando su Milano. Fa niente… noi siamo abituati a remare in un mare in tempesta. Qualcosa di buono abbiamo fatto, probabilmente non siamo simpatici a molti ma pazienza” ha chiosato polemico il numero uno della Virtus Bologna.