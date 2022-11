Finals, Rublev batte Medvedev dopo tre combattuti set

14-11-2022 19:46

Al termine di una partita equilibrata e spettacolare, Rublev batte al tie-break del terzo set Medvedev nel derby moscovita.

Al di là dell’evento sportivo, che vale a Rublev l’esordio vincente nel Girone Rosso (in serata ci sarà Tsitsipas-Djokovic) e il secondo precedente vittorioso contro Medvedev, è il messaggio comunicato a chiare lettere che conta: “Pace, pace, pace. È tutto quello di cui abbiamo bisogno“.

Questo il commento alla sua prestazione: “Daniil è uno dei giocatori più forti al mondo, e soprattutto uno dei miei amici più cari. Ho sentito subito bene la palla, ma a livello mentale è stata durissima e non volevo che accadesse quanto successo allo Us Open, quando ero in vantaggio e ho perso. L’obiettivo è superare il girone, come non mi è riuscito in passato: tornerò a casa dopo, se sarà il caso”.