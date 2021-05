Finlandia, la stella è Teemu Pukki

La Finlandia si aggrappa a Teemu Pukki per superare il Girone di Euro 2020. Bomber prolifico del Norwich capace di andare a segno oltre 30 volte con la maglia del suo Paese, Pukki è nato a Kotka: dotato di un fiuto del gol e capacità di inserimento invidiabili, sarà al dodicesimo anno con la selezione bianco-blu, di cui è il trascinatore e la prima stella assoluta.

A livello di club Pukki esordisce tra le fila del Fc KTP, squadra finlandese. In seguito colleziona esperienze in Europa vestendo le maglie di Siviglia, Schalke 04 e Celtic. Dal 2018 è al Norwich, dove conquista due volte la promozione in Premier League: in questa stagione ha segnato 26 reti in 41 partite.

OMNISPORT | 31-05-2021 11:38