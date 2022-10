Fiocco azzurro in casa Nadal: è nato il piccolo Rafal

08-10-2022 19:55

Rafael Nadal è diventato padre ed il primogenito si chiama Rafael Nadal, anzi per l’esattezza Rafael Nadal Perellò. La scelta del nome non sorge per una mania di grandezza del tennista quanto per dar seguito ad una delle tradizioni più diffuse nella patriarcale società spagnola.

E così il matrimonio tra il campione e Maria Francisca Perellò Pascual che sta per compiere tre anni viene sugellato dal frutto di un amore che invece dura da una vita.

Rafael junior è venuto alla luce nella mattina di oggi presso l’ospedale di Palmaplanas a Maiorca, dopo una gravidanza piuttosto complicata.

La donna ad agosto era stata infatti ricoverata con largo anticipo sulla data del parto, dopo poco più di un mese di ospedale era tornata a casa proprio nei giorni scorsi, salvo poi rientrare in clinica per il momento decisivo.

Lo stesso Nadal dopo l’eliminazione dal torneo di New York aveva detto “Devo tornare a casa per gestire situazioni molto più importanti del tennis”, per fortuna tutto è andato per il verso giusto.