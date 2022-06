Fiorentina a un passo da Jovic: prestito secco dal Real, che gli pagherà metà ingaggio

29-06-2022 00:00

La Fiorentina a un passo da Luka Jovic. Il Real Madrid sta cercando di tutto per disfarsene, visto l’impatto decisamente negativo dell’attaccante serbo alla Casa Blanca. Per fare questo, second Sky Sport, il club campione di Spagna e d’Europa ha offerto ai Viola condizioni particolarmente favorevoli.

Il centravanti, estremamente voglioso di rilancio per tornare a incarnare la figura di goleador come negli anni all’Eintracht Francoforte in cui si è lanciato, potrebbe essre annunciato già la prossima settimana con la formula del prestito secco col Real disposto a pagare metà dell’ingaggio, che ammonta a 6 milioni.