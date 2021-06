Fiorentina, avanti tutta per Vincenzo Italiano

La Fiorentina lavora per l’ingaggio di Vincenzo Italiano: secondo quanto riporta Sportmediaset, i contatti tra il club viola, che ha appena detto addio a Gennaro Gattuso dopo tre settimane, e l’entourage dell’allenatore dello Spezia sono in corso.

I gigliati hanno individuato in Italiano il profilo perfetto per la panchina viola, soprattutto per il suo gioco propositivo e le idee innovative: l’ostacolo è la clausola rescissoria da un milione di euro, che Rocco Commisso dovrà versare ai liguri.

Più lontana l’alternativa Fonseca, anche Rudi Garcia e Claudio Ranieri perdono quota.

OMNISPORT | 18-06-2021 11:24