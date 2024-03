Fiorentina, Barone è gravissimo: sono arrivati i figli dagli Usa in ospedale

La moglie Camilla e i quattro figli arrivati da New York al San Raffaele di Milano per essere accanto a Joe Barone: le condizioni del dirigente viola

18-03-2024 11:15

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sono gravissime le condizioni di Joe Barone, il manager della Fiorentina ricoverato da ieri all’ospedale San Raffaele di Milano in seguito all’infarto avuto in albergo prima della gara di campionato conl’Atalanta, poi rinviata. Accanto a lui la moglie Camilla e i quattro figli, arrivati questa mattina da New York.

Malore Joe Barone: la famiglia e la Fiorentina al suo fianco

La moglie Camilla si trovava già in Italia e si è subito recata in ospedale per essere al fianco del marito. I quattro figli di Joe Barone, invece, sono partiti ieri da New York e in mattinata hanno raggiunto l’ospedale San Raffaele di Milano. Tutto il mondo viola, che non hai mai dimenticato la tragica morte di Astori avvenuta sei anni fa, ha manifestato la propria vicinanza nei confronti del dirigente, ricoverato in terapia intensiva. Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha trascorso l’intera notte in ospedale. E lo stesso hanno fatto anche il medico sociale del club Pengue, il direttore della comunicazione Ferrari e Giovanni Nigro, che ha progettato il Viola Park.

Rocco Commisso torna in Italia? Le ultime indiscrezioni

Da quanto si apprende, al momento non è previsto il rientro in Italia del patron della Fiorentina Rocco Commisso. Ma l’imprenditore italo-americano è costantemente aggiornato sulle condizioni di salute di Barone. Non si escludono cambi di programma a breve: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, potrebbe far scalo nel capoluogo lombardo anche oggi stesso.

Nella giornata di ieri, dopo la decisione di rinviare il match con l’Atalanta, hanno raggiunto il nosocomio meneghino anche Nicolas Burdisso, l’allenatore Vincenzo Italiano e una delegazione della squadra composta da Biraghi, Milenkovic, Terracciano, Belotti e Mandragora, andati via intorno alle 20:30.

Joe Barone: l’infarto e poi l’operazione al cuore, le condizioni

Barone, braccio destro di Commisso e figura chiave della Fiorentina, è stato colto da infarto intorno alle 15:30 di ieri, mentre si trovava in albergo a Grassobbio con la squadra, che di lì a poco avrebbe dovuto giocare contro l’Atalanta. Trasportato d’urgenza al San Raffaele è stato operato al cuore. Oggi è atteso un nuovo report sulle sue condizioni, mentre il bollettino diffuso ieri riferiva di “condizioni cliniche sono critiche ma stabili”.