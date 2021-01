Fiorentina-Cagliari, la conferenza di Prandelli

In vista della sfida contro il Cagliari, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“Dobbiamo rispettare maglia e blasone della Fiorentina. Se la Fiorentina adesso lotta per non retrocedere, dobbiamo lottare per non retrocedere, la mentalità deve essere questa. In questo momento i ragazzi hanno dimostrato di essere squadra. Chiaramente si giudica solo il risultato, ma da allenatore il mio punto di vista deve guarda gli aspetti positivi. Secondo me con la Lazioabbiamo fatto un’ottima gara contro una grande squadra che è rimasta sorpresa dal nostro atteggiamento. Non abbiamo avuto paura di affrontarla e riempire l’area con tanti uomini. La strada da percorrere è questa, c’è da correggere qualcosa nell’ultimo passaggio. Come tutti ricerco il risultato, vorrei giocare male e vincere ma nel calcio non è semplice. Questa è la strada da percorrere e dobbiamo dare continuità, per questo non sono preoccupato. Mercato? A volte compri un giocatore per le caratteristiche, ma non compri la testa: un giocatore può perdere sicurezze. E’ un mercato di cambi tra scontenti, e questi scambi non li voglio fare. Ribery? Oggi lo valutiamo per capire se potrà essere a disposizone”.

OMNISPORT | 09-01-2021 14:14