Fiorentina: Caicedo e Nainggolan nel mirino

Nomi pesanti quelli che sono scritti sui taccuini dei dirigenti viola. L’intento è quello di vivere una seconda parte di campionato più tranquilla, cercando di raggiungere i 40 punti e la salvezza, il prima possibile.

Per questo i giocatori a cui aspira la Fiorentina per migliorare sensibilmente la qualità della propria rosa sono importanti. In primis si cerca Caicedo che potrebbe essere in uscita dalla Lazio. Il gigante biancoceleste sarebbe una valida alternativa a Vlahovic e Ribery, considerando anche la probabile uscita di Cutrone. Il club di Commisso è fortemente in corsa per l’attaccante ecuadoriano visto che anche l’ultimo approccio per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022 non è andato a buon fine.

A centrocampo invece si pensa a Nainggolan: l’Inter vorrebbe una cessione a titolo definitivo, mentre la Fiorentina preferirebbe il prestito con diritto di riscatto prefissato sui 10-12 milioni. In uscita per i viola c’è Duncan che ha parecchi estimatori: piace alla Lazio, ma anche al Cagliari di Di Francesco, suo ex tecnico al Sassuolo.

OMNISPORT | 29-12-2020 09:12