Fiorentina, ci siamo: Gollini è in arrivo

03-07-2022 08:00

Torna in Italia Pierluigi Gollini, che nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato dalla Fiorentina. Il portiere classe 1995, terminato il prestito al Tottenham, è rientrato all’Atalanta ma fin da subito è sembrato sulla lista dei partenti da Zingonia. I bergamaschi e la Fiorentina dovrebbero aver trovato l’intesa per un prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Finisce così la lunga ricerca di un portiere per i Viola di Vincenzo Italiano, in questa stagione scontenti di Terraciano e Dragowski e poi sulle piste di mercato per arrivare a Milinkovic Savic del Torino in alternativa a Vicario dell’Empoli. Sarà invece Gollini il nuovo titolare della Fiorentina, in cerca di rilancio dopo una stagione buia in Premier League.