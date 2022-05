Fiorentina, Commisso sul futuro di Italiano: "Spero che resti"

24-05-2022 16:42

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso è al settimo cielo per come è andata la stagione della propria squadra, classificata settima e qualificata per la prossima edizione della Conference League.

Artefice di questa bellissima annata il tecnico Vincenzo Italiano, che Commisso vuole alla guida della Viola anche per la prossima stagione. Ecco le sue parole, raccolte da TMW:

“Mi sono sempre complimentato con Italiano e sono felice del modo nel quale ha sempre lavorato e della sua famiglia. Mi auguro che Italiano rimanga e di queste cose ne parleremo prossimamente. L’enorme maggioranza dei tifosi Viola è con la squadra. Ho ascoltato e notato l’affetto per noi e per il nostro tecnico Vincenzo Italiano“.