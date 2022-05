Fiorentina, Torreira e Odriozola verso l’addio

23-05-2022 12:52

Il giorno dopo la conquista ufficiale del settimo posto che è valso un posto nella prossima Conference League, in casa Fiorentina sono diventati subito d’attualità i discorsi di mercato legati alla permanenza in viola di Torreira e Odriozola, due che stando alle ultime indiscrezioni trapelate, per ragioni differenti, non dovrebbero essere confermati.

L’uruguaiano infatti dovrebbe andar via dopo che, negli ultimi colloqui effettuati tra la società viola, l’Arsenal e l’entourage del giocatore, non è stato trovato l’accordo né sul riscatto da versare ai londinesi né sul possibile ingaggio dell’ex Samp.

Torreira dunque, a causa della distanza difficilmente ricucibile creatasi tra le varie parti, dovrebbe salutare il capoluogo toscano, un destino questo al quale sembra indirizzato anche Odriozola: il rinnovo del prestito dello spagnolo col Real Madrid si è fatto via via sempre più complicato e altre formule per trattenerlo a Firenze sono diventate impraticabili per via di costi insostenibili per il club viola. I due quindi, come Piatek, verosimilmente emigreranno da altre parti.