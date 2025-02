Fiorentina-Como, moviola: due rigori negati in un minuto e un giallo pesante che non c’era

La prova dell’arbitro Piccinini al Franchi nel lunch match di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Forlì ha ammonito cinque giocatori

Nato nella città della sua sezione arbitrale, ovvero Forlì, Marco Piccinini – la scelta per Fiorentina-Como – dirige la sua prima gara in massima serie nel settembre del 2017 (Atalanta-Crotone), quando era in pieno organico nei ruoli della Serie B. Di professione ingegnere edile, inizia ad arbitrare per la sezione della città romagnola nel 2003, a 20 anni. Tra i professionisti dal 2011, esordisce in Lega Pro il 5 febbraio 2012 dirigendo Carrarese-Triestina. In stagione aveva diretto solo 6 gare finora in A ed era stato impegnato in Milan-Roma di coppa Italia la settimana scorsa ma come se l’è cavata al Franchi?

I precedenti di Piccinini con Fiorentina e Como

Bilancio tutto sommato positivo per la squadra di Palladino con questo arbitro: finora erano state 3 le sfide della Fiorentina dirette da Piccinini, di cui 2 vittorie e una sconfitta; l’ultimo precedente in ordine cronologico Fiorentina-Cagliari – datata 08 dicembre 2024 – terminata 1-0 con la rete di Cataldi. Quanto agli ospiti, invece, questa è stata la terza volta che il romagnolo ha incrociato i ragazzi di Cesc Fábregas dopo Como-Bologna (terminata 2-2) e Como-Lecce (2-0).

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e D’Ascanio con Rutella IV uomo, Marini al Var e Manganiello all’Avar, l’arbitro ha ammonito Gosens, Goldaniga, Folorunsho, Perrone, Gudmundsson.

Fiorentina-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara che è stata diretta molto bene da Piccinini. Al 27′ intervento irruento di Gosens su Strefezza e arriva il primo giallo del match. Il tedesco protesta dicendo che non ha toccato il giocatore del Como. Tra l’altro era anche diffidato e salterà la prossima gara col Verona. Al 33′ Caqueret prova ad inserirsi in area di rigore, ma c’è Pongracic a chiudere. L’ex Lione chiede il fallo, ma l’arbitro aveva già fermato il gioco per il fuorigioco del francese. Subito dopo contatto in area tra Zaniolo e Dossena: tutto ok per il sig. Piccinini che lascia continuare il gioco. Il tutto in neanche un minuto.

Al 44′ proteste Como per il contatto Caqueret-Dodò sull’out di sinistra, ma per il sig. Piccinini è rimessa per la Fiorentina. Al 50′ un intervento di Goldaniga su Folorunsho, che in precedenza aveva scalciato Valle, scatena una mini rissa, Piccinini ammonisce entrambi. Al 57’ giallo anche per Perrone dopo un fallo su Gudmundsson, entrato da poco. Lo stesso Gudmundsson viene ammonito per fallo su Strefezza al 63’: l’ex Genoa uscirà al 73’ per infortunio dopo solo 18’ in campo. Dopo 6′ di recupero Fiorentina-Como finisce 0-2.