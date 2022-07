Fiorentina: Dodò si avvicina

13-07-2022 10:52

La trattativa che porterà Dodò in casa viola sembra essere ormai prossima alla conclusione. Non c’è nessuna paura che la trattativa possa saltare. Rispetto a fine giugno sono stati fatti decisi passi in avanti, ma mancano ancora gli ultimi dettagli per consentire ai due club di trovare l’intesa finale.

Fiorentina e Shakhtar Donetsk sono ai dettagli ed è probabile che il brasiliano possa aggregarsi presto al gruppo.

Già in questo fine settimana è atteso a Moena da Italiano: l’accordo tra i due club è stato ormai raggiunto sulla base di 15 milioni di euro più 3 di bonus, ma i viola devono prima liberare una casella in Lega riservata agli extracomunitari in rosa.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE