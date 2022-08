Fiorentina, fatta per Barak: c'è l'accordo col Verona

23-08-2022 22:50

La Fiorentina ha trovato l’accordo con il Verona per l’acquisto del 27enne centrocampista ceco Antonin Barak.

L’intesa è basata su un prestito oneroso per due milioni di euro con diritto di riscatto a 10 che diventerà obbligo a determinazioni condizioni.

Si tratta del quinto acquisto per il club viola dopo quelli di Mandragora, Gollini, Jovic e Dodò. Barak è alla sua sesta stagione in Serie A nella quale ha già giocato una partita con l’Hellas, in cui milita dal 2020, in precedenza ha vestito le maglie di Udinese e Lecce e finora nella massima serie ha totalizzato 130 presenze e 27 gol.