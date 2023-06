Fiorentina, idea Orsolini per l’attacco

La viola ha messo gli occhi sul talento del Bologna che ora non pare più intoccabile: per lui servono 15 milioni senza contropartite.

25-06-2023 11:24

Riccardo Orsolini, l’attaccante esterno del Bologna capace di mettere a segno 11 gol nell’ultima stagione (record assoluto per il giocatore), è nel mirino della Fiorentina.

La società del presidente Commisso vorrebbe accaparrarsi il giocatore reduce da una bella stagione, ma sa che per farlo non potrà pensare a contropartite tecniche, bensì sborsare 15 milioni.

Proprio Orsolini ha dichiarato di non voler lasciare Bologna a parametro zero (visto il contratto in scadenza), vuoi per orgoglio vuoi per riconoscenza verso il club. La viola, però, deve stare attenta perché anche Lazio e Juventus stanno facendo un pensierino sull’ex Atalanta.