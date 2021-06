Fiorentina, il futuro di Antognoni è ancora tutto da decidere

I tifosi della Fiorentina dovranno aspettare ancora per capire se Giancarlo Antognoni farà parte del progetto viola anche nella prossima stagione.

Come riferito a Firenzeviola.it, il campione del mondo 1982 ha incontrato il dg Joe Barone per una chiacchierata in cui i due hanno rinviato a dopo la pausa estiva ogni discorso sul futuro.

“Una chiacchierata informale su quello che mi ha chiesto la Fiorentina. Restiamo che quando tornerò dalle vacanze si deciderà. Passi in avanti? Siamo sempre in pareggio per il momento, quindi è una X. Vediamo che succede tra una settimana quando torno dalle vacanze.

Quando sei in vacanza ragioni meglio, in maniera più oculata. Anche se io resto sempre del mio pensiero” ha affermato Antognoni prima di dedicare un pensiero ai tifosi che non gli hanno fatto mai mancare il loro sostegno.

“Quando si dice che le bandiere non contano, io penso che non sia così. Io non sono una bandiera come le altre per Firenze, ringrazio i tifosi che mi sono sempre vicini anche in questo momento” le parole di gratitudine rivolte dal sessantasettenne di Marsciano ai fan viola.

OMNISPORT | 29-06-2021 14:46