Fiorentina: il Verona apre all'addio di Barak

20-08-2022 10:35

La Fiorentina potrebbe sferrare il colpo finale per acquisire Antonin Barak dell’Hellas Verona. Secondo Tuttomercatoweb, la Fiorentina avrebbe avuto l’assenso da parte dei veronesi sulla base di un’offerta da 2 milioni per il prestito oneroso e 10 di diritto di riscatto. Il giocatore ceco spinge per l’addio avendo già un accordi di massima con i viola. Lunedì ci sarà un nuovo incontro, e le parti potrebbero avvicinarsi ulteriormente arrivando all’accordo definitivo prima della sfida di ritorno tra la squadra di Italiano ed il Twente.

