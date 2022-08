Fiorentina: interesse per Luis Alberto

05-08-2022 09:26

La Fiorentina ha sondato il terreno per Luis Alberto della Lazio, che sarebbe stato richiesto da Vincenzo Italiano per completare la sua idea di gioco di centrocampo. Sembra comunque un’idea difficile da raggiungere, nonostante la dirigenza stia facendo un tentativo per cercare di convincere la società biancoceleste per lasciarlo partire. Tuttavia, per favorire l’arrivo dello spagnolo sarebbe necessaria la partenza di Zurkowski, che l’Empoli riprenderebbe ben volentieri. Il polacco sta facendo di tutto per far convincere il tecnico a mantenerlo in rosa, tuttavia la fine del mercato è ancora lontana e tutto può accadere.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE