Fiorentina, Italiano: "Barak ottimo acquisto. Napoli? Ha grandi campioni"

27-08-2022 13:52

Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza la prossima sfida di campionato che vedrà i viola opposti al Napoli di Luciano Spalletti domani (domenica 28 agosto) alle 20,45 allo stadio “Artemio Franchi”: “Gran bella squadra, il Napoli: sta mettendo in mostra talenti spettacolari come Kvaratskhelia. E poi ha gente come Osimhen, Lozano, Zielinski, Anguissa… Noi dobbiamo pensare a essere squadra, come successo nell’impresa contro il Twente”.

Un passo indietro, alla serata di Enschede e sul neoarrivo dal mercato Antonin Barak dall’Hellas Verona: “A mio parere è un gran bell’acquisto, ha tempi di inserimento unici dalla metà campo all’avversaria. Cabral? Si sta ambientando dopo i primi i mesi in cui ha dovuto capire certi meccanismi. In Olanda siamo stati compatti, abbiamo dato corso a quanto costruito la passata stagione. Ora i gironi: siamo contenti di com’è andata, ma ricordiamoci che eravamo in seconda fascia, il Basaksehir viene considerato migliore di noi e in Scozia, contro gli Haearts, troveremo uno stadio caldissimo. Il Riga FS (Futbola Skola, ndr) è tutto da studiare”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE