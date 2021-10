Fiorentina, Italiano: "Dobbiamo essere perfetti"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la capolista Napoli: “Il Napoli ha giocatori velocissimi, che a ridosso dello stretto possono inventarsi in ogni momento una giocata, i terzini accompagnano sul fondo, i centrocampisti calciano da fuori… Sarà una gara in cui dovremo essere perfetti, non c’è un solo pericolo da temere. Noi dovremo essere attenti ed equilibrati per 90′”.

Sulla situazione di Vlahovic: “La sfida è tra Fiorentina e Napoli, non tra Vlahovic e Oshimen: è la gara tra la prima e la quinta in classifica. Qualsiasi risultato verrà fuori non sarà decisivo per la classifica, il campionato è molto lungo. Su Dusan ne abbiamo già parlato, è una questione personale: penso che siano cose risapute, il ragazzo va in campo e si impegna. Su questo io posso dire poco”.

OMNISPORT | 02-10-2021 16:13