Fiorentina, Italiano: "Finalmente una vittoria lontano dal Franchi"

30-10-2022 20:10

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato la vittoria della Viola contro lo Spezia per 2-1, arrivato all’ultimo minuto grazie alla rete di Cabral. I toscani non vincevano in trasferta dallo scorso aprile, interrompendo una striscia negativa di ben otto partite senza successo lontano dal Franchi.

Queste le parole di Italiano a DAZN:

“Abbiamo perso per strada parecchi punti, per demeriti e per alcuni episodi che non sono andati bene. Nella prima frazione lo Spezia ci ha messo sotto, dopo abbiamo recuperato la gara e la vittoria è giusta per noi. Finalmente abbiamo vinto anche lontano dal Franchi e siamo contenti. Avrei preferito vincere altre partite e non questa, dando un dispiacere a tanti ex giocatori e a tanta gente che mi vuole bene. Dopo quello che abbiamo fatto, ci siamo lasciati in modo non bello. Il calcio è questo e dobbiamo andare avanti”.