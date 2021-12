Fiorentina, Italiano: "Mi dispiace per Vlahovic"

22-12-2021 22:05

Al termine del match pareggiato contro l’Hellas Verona per 1-1 dalla Fiorentina, Italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sono contento di non aver perso, è una striscia bella e che meritiamo. Stiamo crescendo e abbiamo reagito ad un primo tempo non brillante. I 32 punti che abbiamo è un bottino che ci soddisfa, e abbiam lasciato qualcosa per strada. Ora le vacanze e poi ripartiremo”.

Su Vlahovic Italiano ha aggiunto: “Ha lavorato bene in un match di pressione costante. Ha dato il la al gol e in alcune situazioni poteva far meglio. Ma ha fatto un’ottima prestazione e mi spiace non abbia battuto il record di CR7. Europa? Noi dobbiamo cercare di continuare a lavorare come stiamo facendo. Stiamo crescendo sia come collettivo che come singoli. Aspettavamo il gol di Castrovilli e il giudizio è positivo perché non ci aspettavamo questa crescita. Regalo di Natale? Ho chiesto ai ragazzi di stare con le famiglie con serenità”.

OMNISPORT