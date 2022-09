Fiorentina, Italiano: "Oggi perdiamo il giocatore più forte"

03-09-2022 18:34

La Fiorentina poteva vincere la partita in casa con la Juventus, invece è finita 1-1. In più Vincenzo Italiano ha perso per infortunio Nikola Milenkovic. Il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa: “Oggi perdiamo il giocatore più forte della Fiorentina – ha spiegato -. Meno male che non l’ho messo in campo a Udine. Ha un problema all’adduttore e se lo trascina da un bel po'”.

Sulla prestazione ha invece detto: “Quando trovi squadre così chiuse devi calpestare e riempire gli ultimi 16 metri. In questo momento lo facciamo male, con poca lucidità, dobbiamo crescere – ha aggiunto Italiano -. Lasciamo punti per strada, anche se la classifica non dobbiamo guardarla. Certi aspetti fanno vincere le partite, a volte stravincere, e lì dobbiamo arrivare”.