Fiorentina: Italiano per l'attacco vuole Pinamonti

14-06-2022 11:49

Porte girevoli in attacco in casa viola. Vincenzo Italiano, perso Dusan Vlahovic è alla ricerca di una punta che possa tornare a far girare tutto il reparto d’attacco della Fiorentina.

Fino adesso sono stati accostati tanti nomi al club del presidente Commisso, ma nessuno di questi sembra avere l’appeal giusto per convincere il tecnico. Tra i vari Milik e Belotti, Suarez e Cavani, Joao Pedro e la permanenza di Piatek, il quotidiano “La Nazione”, fa chiarezza sulle idee del mister: il profilo preferito da Italiano per far coppia con Cabral è quello dell’ex Empoli Andrea Pinamonti.

L’attaccante di proprietà dell’Inter ha ben figurato nello scorso campionato tra le fila dell’Empoli e potrebbe essere la spalla ideale proprio per il brasiliano. Pinamonti è tornato a Milano, ma è evidente come rischi di essere chiuso da Dzeko, Correa, Lautaro, mentre lui preferirebbe giocare. Tra l’altro ai nerazzurri, in caso di partenza di Skriniar, piace molto Nikola Milenkovic. Ecco allora che la possibiità di uno scambio possa fare gola ad entrambe le squadre.

