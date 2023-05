Il tecnico gigliato: "Daremo tutto per la nostra Curva, Jovic e Terzic sono perdonati. A Basilea con la giusta carica".

14-05-2023 18:45

Prova a mettersi alle spalle lo sfortunato primo atto contro il Basilea la Fiorentina: “Bisogna smaltire in maniera veloce delusioni come quella di giovedì,nel calcio c’è sempre un’altra partita; se entri in campo con la giusta concentrazione, non subisci e vai in vantaggio. Vittoria e poche occasioni concesse all’Udinese, due pali colpiti: con questo spirito affrontiamo in modo fiducioso l’impegno in Svizzera. La Curva Fiesole mi rimarrà nel cuore fino a che allenerò, non molla mai: vogliamo sia orgogliosa della Fiorentina, stiamo facendo il massimo dopo aver disputato 54 incontri, gran parte di Firenze l’ha capito”.

Ci sono riflessioni su qualche ragazzo: “Castrovilli migliora gara dopo gara, spero di avere Cabral al 100%, perché a Basilea giocheranno coloro che avranno la migliore condizione fisica e mentale; caso chiuso con Jovic e Terzic, hanno mancato di rispetto, ma sono mortificati per quello sbaglio, sono perdonati”.