Fiorentina, la Fiesole boicotta la trasferta in casa della Juventus

Un duro comunicato da parte dei tifosi viola che ancora una volta si schierano contro coloro che definiscono “Il male del calcio” e decidono di disertare il settore ospiti nella trasferta in casa bianconera.

06-02-2023 20:32

Poche parole ma dritte al punto: la curva Fiesole boicotta la trasferta in casa della Juventus. E lo fa, ancora una volta, per protestare contro quello che loro stessi definiscono “il male del calcio” visti i prezzi folli e l’obbligatorietà nel doversi iscrivere al sito della società bianconera per acquistare i biglietti.

Questo il comunicato ufficiale: “I gruppi organizzati della Curva Fiesole comunicano che non parteciperanno alla prossima trasferta a Torino. Non accetteremo mai le condizioni imposte da chi da sempre rappresenta il male assoluto del calcio. Non pagheremo mai queste cifre folli per assistere al loro sporco spettacolo. Non saremo mai disposti a iscriverci al sito ufficiale della Juventus, come esplicitamente richiesto per acquistare i biglietti. Rivolgiamo per tanto un invito a tutti i tifosi viola a boicottare la trasferta di Torino. È arrivata l’ora di dare un segnale forte ai “padroni” che hanno fatto di questo sport un business. Il calcio è della gente”.