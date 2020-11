Fiorentina, l'Asl blocca tutti i Nazionali

L’Asl Toscana non ha autorizzato la partenza dei calciatori della Fiorentina per raggiungere i ritiri delle rispettive Nazionali e rispondere alle chiamate dei commissari tecnici. Lo riporta firenzeviola.it. A causa della positività di Callejon, i gigliati sono in bolla e questo provvedimento non permette ai giocatori di lasciare le loro attuali sedi.

Stop quindi anche per i due Azzurri Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi, che erano stati convocati da Roberto Mancini.

OMNISPORT | 08-11-2020 17:34