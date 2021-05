Fiorentina-Napoli 0-2: Gattuso vede la Champions, le pagelle

Il Napoli risponde immediatamente alla Juventus, battendo la Fiorentina per due a zero al Franchi, non senza fatica. Tre punti fondamentali per la Champions League della squadra di Gattuso.

Un po’ timoroso il Napoli nelle prime battute di gioco: la pressione e l’importanza della partita si fanno sentire e la squadra di Gattuso fatica a trovare il gioco e la velocità delle ultime giornate. Rischia anche in un paio di occasioni con le scorribande di Vlahovic e Ribery, ma la migliore occasione della prima frazione porta comunque la firma di Lorenzo Insigne, con una sfortunatissima traversa su punizione dalla lunga distanza.

Gattuso chiede ai suoi un cambio di ritmo, di mentalità; cosa che avviene puntualmente nella ripresa. Il Napoli trova dopo dieci minutil il gol del vantaggio, con un calcio di rigore prima sbagliato e poi trasformato da Lorenzo Insigne. Poco dopo Piotr Zielinski, con la complicità di Venuti, trova la rete del raddoppio che mette la pietra tombale sulla partita del Franchi.

Partita molto tesa, con tante decisioni arbitrali discusse ed un lungo check al VAR per il rigore concesso al Napoli al 57′. La Fiorentina è già salva ma la partita è sembrata a lungo una questione di vita o di morte per entrambe le squadre.

IL TABELLINO

Fiorentina-Napoli 0-2

Marcatori: 57′ Insigne, 67′, Zielinski

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura (77′ Callejon), Pulgar, Castrovilli (66′ Eysseric), Biraghi (66′ Igor); Ribery (83′ Kouame), Vlahovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano (76′ Lozano), Zielinski (76′ Mertens), Insigne; Osimhen (84′ Petagna).

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Rrahmani, Milenkovic, Ribery, Caceres, Hysaj, Castrovilli, Pezzella

Espulsi: Dragowski (dalla panchina)

OMNISPORT | 16-05-2021 14:36