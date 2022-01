Fiorentina, occhio alla situazione portieri: Dragowski via a giugno

28-01-2022 10:10

La Nazione fa il punto sulla situazione portieri in casa Fiorentina. Anche se in linea teorica il portiere titolare sarebbe il polacco Dragowski, ultimamente Italiano gli preferisce sistematicamente Terracciano. L’infortunio di “Drago” lo ha penalizzato nelle gerarchie della squadra, e ora per lui si prevede una cessione.

Non a gennaio però, quando il portiere rimarrà a Firenze per giocarsi il posto col collega. In caso di cessione a giugno, i dirigenti viola stanno monitorando attentamente la situazione Meret-Napoli, con l’italiano scontento del ruolo di riserva di Ospina.

